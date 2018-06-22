Destici: 'Kandil zaferiyle Türkiye'nin uyanacağına yürekten inanıyoruz' - ANKARA Haberi
Destici: "Kandil zaferiyle Türkiye'nin uyanacağına yürekten inanıyoruz" - ANKARA - Toplantıdan detay - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması"Kandil zaferiyle Türkiye'nin uyanacağına yürekten inanıyoruz" - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Afrin zaferinden sonra, 1 - 2 gün içerisinde inşallah bir Kandil zaferiyle de Türkiye'nin uyanacağına yürekten inanıyoruz" - "Özellikle bakanlıkların birleştirilmesi ve sayısının azaltılması, daha hızlı hareket haline getirilmesi, hem kamudaki bir yönüyle israfı diğer yönüyle hantallığı daha da azaltacağını düşünüyorum"ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici, "Afrin zaferinden sonra, 1 - 2 gün içerisinde inşallah bir Kandil zaferiyle de Türkiye'nin uyanacağına yürekten inanıyoruz." dedi. Destici, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yaklaştığına işaret eden Destici, terörle mücadelenin hem içeride hem dışarıda sürdüğünü söyledi.
Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileyen Destici, "Allah kahraman ordumuzu muzaffer eylesin. Heyecanla ve ümitle bekliyoruz. Afrin zaferinden sonra, 1 - 2 gün içerisinde inşallah bir Kandil zaferiyle de Türkiye'nin uyanacağına yürekten inanıyoruz." diye konuştu. Terörle mücadelenin, terörün tüm unsurlarına karşı topyekun devam ettiğini anlatan Destici, bundan memnuniyet duyduklarını ve sonuna kadar desteklerini ifade etti. - "Türkiye, seçimlerin güvenli yapıldığı ülkelerden bir tanesidir"Destici, 24 Haziran'daki seçimlerin Türkiye için bir milat olduğunu aktardı. Türkiye'nin 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilmeye başlayacağını dile getiren Destici, seçimlerin Türkiye'ye ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.Seçim gününde herkesin rahatlıkla ve huzur içerisinde oyunu kullanabileceğine inandıklarını vurgulayan Destici, "Seçim güvenliğiyle ilgili daha önce gündeme bazı hususlar getirildi. Sevindirici olan tarafı şu, seçim başladıktan sonra bu konu Türkiye'nin gündemine gelmedi. Seçim güvenliğiyle ilgili ben bir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Bize göre, Türkiye seçimlerin güvenli yapıldığı ülkelerden bir tanesidir." ifadelerini kullandı. - "Kimliğimizle aday olduk"Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini ve kendisiyle beraber 18 kişinin de AK Parti'nin listelerinden milletvekili adayı olduğunu söyledi.
Ankara , İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Denizli, Aydın, Mersin, Gaziantep, Kayseri, Diyarbakır, Eskişehir, Konya ve Sivas'ta milletvekili adaylarının olduğunu belirten Destici, Büyük Birlik Partisinin tüm teşkilatıyla sahada olduğunu ve var güçleriyle çalıştıklarını anlattı.Kendilerinin resmi bir ittifak yaptıklarına işaret eden Destici, şunları kaydetti:"Bizler, kendi kimliğimizle AK Parti listelerindeyiz. Ben, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olarak Ankara 'dan AK Parti milletvekili adayıyım. Ama bizler seçildiğimiz anda hiç istifaya gerek kalmadan direkt Büyük Birlik Partisi milletvekili olarak seçilmiş oluyoruz. Biz ittifak yaptık, seçim iş birliği yaptık, bir birleşme yapmadık. Bunun bilinmesini arzu ediyorum." - "Bakanlıkların sayısının azalması kamudaki hantallığı azaltacak"Soru üzerine Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili "Çok olumlu buluyorum. Özellikle bakanlıkların birleştirilmesi ve sayısının azaltılması, daha hızlı hareket haline getirilmesi hem kamudaki bir yönüyle israfı diğer yönüyle hantallığı daha da azaltacağını düşünüyorum. Daha hızlı hareket edecek. Ülkemize büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.Mustafa Destici, artık eskiye dönüş olmayacağını belirterek, "Eski defter kapandı. Türkiye için hayırlı olacağına inanıyorum." dedi. "Kürt seçmen neden Cumhur İttifakı'na oy versin?" sorusunu yönelten basın mensubuna Destici, "Cumhur İttifakı devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali için mücadele eden siyasi partilerimizin bir araya geldiği bir ittifaktır. Bu ülkenin ve birlikte yaşama iradesi koyan ay yıldızlı al bayrağın altında bütün Türk, Türkmen, Çerkez, Laz, Boşnak, Alevi, Sünni hepimiz biriz. Onun için elbetteki Cumhur İttifakı'na oy verecekler." yanıtını verdi.Seçimlerin birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Destici, şunları söyledi:"Kim hangi fitneyi çıkarmaya çalışırsa çalışsın, bazı mihraklar ve çevreler, partimizde yetkisi, sorumluluğu, görevi olmayan kişileri konuşturursa konuştursun, Büyük Birlik Partililerin, Alperenlerin kararı, tercihi çok açık ve nettir. Bizim cumhurbaşkanı seçimlerinde adayımız ve desteğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğandır. Milletvekili seçimlerinde de yine oyumuz ve desteğimiz listelerinden aday olduğumuz AK Parti'yedir. Bunu da açık yüreklilikle ifade ediyorum."