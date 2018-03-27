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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Destici: 'Kahraman ordumuza ve güvenlik güçlerimize duacıyız' - ÇORUM

Destici: 'Kahraman ordumuza ve güvenlik güçlerimize duacıyız' - ÇORUM

Destici: "Kahraman ordumuza ve güvenlik güçlerimize duacıyız" - ÇORUM - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Valilik önünde Alperen Ocakları üyeleri tarafından karşılanması - Destici'nin Valilik ziyareti - Destici'nin Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile konuşması - Destici'nin kafede yaptığı açıklamaları"Kahraman ordumuza ve güvenlik güçlerimize duacıyız" - BBP Genel Başkanı Destici:"Afrin operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele noktasında Türkiye açısından çok önemliydi. İnşallah Tel Rıfat'ta başlayan operasyonla amacına ve gayesine ulaşmış olacak"YOZGAT (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Afrin operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele noktasında Türkiye açısından çok önemliydi. İnşallah Tel Rıfat'ta başlayan operasyonla amacına ve gayesine ulaşmış olacak." dedi.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ı ziyaret eden Destici, daha sonra bir kafede Alperen Ocakları'na üye gençlerle bir araya geldi.Destici, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, özellikle sınır ötesinde, sınır içerisinde hain ve katil PKK terör örgütü ile diğer terör örgütlerine karşı çok ciddi bir mücadelenin yapıldığını söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar dileyen Destici, şunları kaydetti:"Kahraman ordumuza ve güvenlik güçlerimize duacıyız. Rabbim hem içeride hem dışarıda muzaffer eylesin diyorum. Afrin operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele noktasında Türkiye açısından çok önemliydi. İnşallah Tel Rıfat'ta başlayan operasyonla amacına ve gayesine ulaşmış olacak. Burada kesilmesi gerekmiyor. Afrin'den sonra Menbiç, Kamışlı, Ayn el Arap, Sincar ve Kandil'e kadar uzanacak bir operasyon hattı ile inşallah hem Suriye'nin kuzeyinden hem Irak'ın kuzeyinden PKK terör örgütünü silip atacağız."Destici, Afrin'den kaçan teröristlerin, Tel Rıfat'a, Sincar'a, Lazkiye'ye doğru gittiğini belirterek, "Dolayısıyla oralarda da mutlaka tedbirler alınacağına inanıyoruz. AB ve AB Parlamentosu'ndan bu hususla ilgili Türkiye'ye yapılan haksız yorumları, alınan kararları da bir kere daha şiddetle kınadığımızı, reddettiğimizi ifade ediyorum. Bu mücadelede sonuna kadar devletimizin ve devleti yönetenlerin yanında olduğumuzu bir kere daha vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele Güvenlik Güçleri Sınır Ötesi Terör Örgütü Teröristler 

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