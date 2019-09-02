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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Destici 'emniyet kemeri farkındalığı' için direksiyona geçti - ANKARA

Destici 'emniyet kemeri farkındalığı' için direksiyona geçti - ANKARA

Destici "emniyet kemeri farkındalığı" için direksiyona geçti - ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin araç kullanırken türkü söylemesi - Destici'nin sürücülere mesajıANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emniyet kemeri takmanın önemine dikkati çekmek için direksiyon başına geçti, sürücülere uyarılarda bulundu.BBP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre Destici, Ankara - İstanbul kara yolunda kamyon kullanarak, sürücülerden kurallara uymalarını istedi.Emniyet kemeri takmanın zorunlu olduğuna işaret eden Destici, "Trafik kurallarına uymak çok önemli. Bu konuda gevşeklik oluyor. Şoförlerimizin emniyet kemeri takmalarını ve trafik kurallarına uymalarını arzu ediyoruz." dedi.
Destici, direksiyon başında türkü de söyledi.

Trafik Kuralları Emniyet Kemeri Direksiyon 

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