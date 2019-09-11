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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Destici: '(Diyarbakır anneleri) Bu anneleri tebrik ediyorum, alkışlıyorum' - ANKARA

Destici: '(Diyarbakır anneleri) Bu anneleri tebrik ediyorum, alkışlıyorum' - ANKARA

Destici: "(Diyarbakır anneleri) Bu anneleri tebrik ediyorum, alkışlıyorum" - ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlemesi - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşmasıANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
(1)"(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Ortak bir mutabakatla ve evrensel bütün hak ve hukukun içinde yeralacağı, kimsenin ötekileştirilmeyeceği, hukukun üstünlüğünün hakim olacağı, anayasada yazdığı gibi yargının bağımsız ve tarafsız bir şekilde hükmedeceği, işlev göreceği bir yargı reformuna ülkemizin ihtiyacı olduğu çok açıktır""(Diyarbakır annelerinin oturma eylemi) Acılı annelerimizi cesaretlerinden azim ve kararlılıklarından dolayı alkışlıyorum"

Yargı Reformu Basın Toplantısı Toplantı Görece Oturma Eylemi 

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