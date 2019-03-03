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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Destici: 'Bu seçimler hem bir zafer hem de şahlanış seçimleri olacak' - KAHRAMANMARAŞ

Destici: 'Bu seçimler hem bir zafer hem de şahlanış seçimleri olacak' - KAHRAMANMARAŞ

Destici: "Bu seçimler hem bir zafer hem de şahlanış seçimleri olacak" - KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Mustafa Destici'nin seçim ofisine gelişi - Seçim ofisinin açılış detayları - Genel Başkan Mustafa Destici'nin vatandaşlarla görüşmesi - Genel Başkan Mustafa Destici'nin konuşması"Bu seçimler hem bir zafer hem de şahlanış seçimleri olacak" - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Bu seçimler Büyük Birlik Partimiz, Alperenler için hem bir zafer hem de şahlanış seçimleri olacak" - "Öyle bir siyasi partiler kanunu yaparsın ki devlete kafa tutan, terör öven ve destekleyen, teröristlerin cenazelerine katılanları yardımdan mahrum edersin. Bununla ilgili yasal düzenleme yapmak zor değil"KAHRAMANMARAŞ (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu seçimler Büyük Birlik Partimiz, Alperenler için hem bir zafer hem de şahlanış seçimleri olacak." dedi.
Destici, Kahramanmaraş 'ta partisinin merkez Onikişubat belediye başkan adayı Fulya Köse'nin seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, yerel seçimlere farklı bir stratejiyle hazırlandıklarını, çalışmaları da bu şekilde yürüttüklerini belirtti.
Yerel seçimlere Türkiye'de daha önce yaşanmayan şekilde ittifaklarla gidildiğini dile getiren Destici, partilerinin seçimlerde bugüne kadar aldığı en yüksek oyu alacağını söyledi.

Seçimlerin Büyük Birlik Partisi'nin en çok belediye başkanlığı kazandığı seçim olacağını vurgulayan Destici, "Buna da yürekten inanıyorum. Bu seçimler Büyük Birlik Partimiz, Alperenler için hem bir zafer hem de şahlanış seçimleri olacak." değerlendirmesinde bulundu.Destici, hazine yardımı almadıklarına da dikkati çekerek, seçime 12 partinin katıldığını fakat seçim yardımını 5 partinin aldığını, bunun da çok acı verici olduğunu kaydetti.
Bu kapsamda bir düzenlemenin gerektiğini dile getiren Destici, "Bunun çözüm yolları var. Bütün seçime katılan siyasi partilere seçim yardımı olarak bir taban para verirsiniz, diğerlerini de aldığı oya göre dengelersiniz. Öyle bir siyasi partiler kanunu yaparsın ki devlete kafa tutan, terör öven ve destekleyen, teröristlerin cenazelerine katılanları yardımdan mahrum edersin. Bununla ilgili yasal düzenleme yapmak zor değil." diye konuştu.
- "Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı kaldı"Destici, 30 büyükşehirde belediye başkan adayı göstermediklerini anlatarak, şunları kaydetti:"Hem 16 Nisan referandumundaki duruşumuza hem 24 Haziran'daki duruşumuza, Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı kaldık. 30 büyükşehirin ilçe belediye başkanlıklarında hem de diğer 51 ilin ilçe belediye başkanlıklarında biz kendi adaylarımızla seçime giriyoruz. Bunun istisnası var mı? Var. Doğu ve Güneydoğu'da siyasi bölücülere karşı o bölgede hangi partinin adayı öndeyse onu destekleyeceğiz. Bizim de önde olduğumuz yerlerde biz de bu desteği bekliyoruz dedim. Bu hassasiyeti gösteren başka parti olmadı."

Belediye Başkanlığı Siyasi Partiler Yasal Düzenleme Siyasi Partiler Kanunu Yerel Seçimler 

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