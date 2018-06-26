Destici: 'Anadolu Ajansı kendisi üzerindeki bütün olumsuz hezeyanlara çok güzel bir cevap verdi' - ANKARA
Destici: "Anadolu Ajansı kendisi üzerindeki bütün olumsuz hezeyanlara çok güzel bir cevap verdi" - ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamalarıANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Destici milletin seçim sonuçlarına ulaşması noktasında Anadolu Ajansı'nın çok özverili bir çalışma yaptığını söyledi.
Destici, "AA kendisi üzerindeki bütün bu olumsuz hezeyanlara çok güzel bir cevap verdi" şeklinde konuştu.