Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Depboylu: 'Kandil'i kuşattığımız için rahatsızlar' - AYDIN

Depboylu: 'Kandil'i kuşattığımız için rahatsızlar' - AYDIN

Depboylu: "Kandil'i kuşattığımız için rahatsızlar" - AYDIN - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki AK Partililere yönelik silahlı saldırı - MHP Aydın İl Başkanlığı - Bayramlaşma programından detay görüntüler - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu'nun açıklamaları"Kandil'i kuşattığımız için rahatsızlar" - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu: - "Hedefte olmalarının sebebi milli çizgide durmaları ve terörle ilgili etkili mücadele veriyor olmalarıdır. Afrin ve El Bab temizlendi. Kandil'i kuşattığımız için rahatsızlar"AYDIN (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Hedefte olmalarının sebebi milli çizgide durmaları ve terörle ilgili etkili mücadele veriyor olmalarıdır. Afrin ve El Bab temizlendi. Kandil'i kuşattığımız için rahatsızlar." dedi.
Depboylu, partisinin Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında, Türkiye'nin özellikle son 3 yılda çok zor dönemlerden geçtiğine işaret etti.Her şeye rağmen zor günleri atlattıklarını dile getiren Depboylu, "Yaşadığımız olaylar bizi üzen, aynı zamanda ihanet kabul ettiğimiz, çetrefilli oyunlarla bezenmiş zor günlerdi. Bugün vatanımız dirlik, düzenlik ve birlik içerisinde. Milleti ayrıştırmaya çalışanlar, vatanımızı bölmeye çalışanlar, devleti bölüp parçalamaya çalışanlar bu geçen süreçte, yaptığı her hamlenin karşılığını almış ve güçlü bir Türk milleti ve güçlü bir Türk devleti ile karşı karşıya gelmiştir. Bundan sonraki süreçte her şey Allah'ın izniyle daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da güçleneceğini anlatan Depboylu, Yenikapı ruhundaki birlik ve beraberliği devam ettirdiklerini söyledi.

Depboylu, MHP'nin 24 Haziran seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkacağını ve kendilerine yönelik olumsuz propaganda yürütenlerin de bundan iyi bir ders alacağını kaydetti.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Depboylu, şöyle konuştu:"AK Parti'nin son 15 yılına baktığımızda terörle ilgili en ciddi ve en istikrarlı mücadeleyi yürüttüğü dönemdedir. Doğal olarak bundan rahatsız olan PKK yanlısı insanlar mevcuttur. Bunları Kürt kardeşlerimizle özdeşleştirip bir bütün olarak görmek çok büyük bir hatadır. Değerli AK Parti milletvekili de orada yetişmiş bir insandır. Hedefte olmalarının sebebi milli çizgide durmaları ve terörle ilgili etkili mücadele veriyor olmalarıdır. Afrin ve El Bab temizlendi. Kandil'i kuşattığımız için rahatsızlar. Bütün bunlardan rahatsız olanlar karşısına hedef olarak AK Parti ve MHP'yi almıştır."

Silahlı Saldırı Propaganda Bayramlaşma İran Seçimleri Milletvekili 

İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı