Depboylu: 'Cumhur İttifakı sandıktan çok güçlü çıkacaktır' - AYDIN
Depboylu: "Cumhur İttifakı sandıktan çok güçlü çıkacaktır" - AYDIN - MHP Aydın İl Başkanlığı - MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'nun konuşması"Cumhur İttifakı sandıktan çok güçlü çıkacaktır" - MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu: - "Bizi öyle anket sonuçlarıyla kamuoyunu aldatarak barajın altında göstermeye çalışan anket firmaları var ya onlar da hainlerle birlikte, ceplerine paraları kimler koyuyorsa artık 24 Haziran’da gereken dersi alacak. Cumhur İttifakı sandıktan çok güçlü çıkacaktır"AYDIN (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Bizi öyle anket sonuçlarıyla kamuoyunu aldatarak barajın altında göstermeye çalışan anket firmaları var ya onlar da hainlerle birlikte ceplerine paraları kimler koyuyorsa artık 24 Haziran’da gereken dersi alacak. Cumhur İttifakı sandıktan çok güçlü çıkacaktır." dedi. Depboylu, partisinin Aydın İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini, MHP'nin bu zora talip olduğunu, işlerinin tarihi boyunca hiçbir zaman kolay olmadığını söyledi.
Zorluklarla karşılaştıklarında hiçbir zaman yılmayıp yıkılmadıklarını aktaran Depboylu, partilerine zarar veren kişi ya da yapıların dağılıp yok olduğunu, 24 Haziran'da bunun resmiyete dönüşeceğini ifade etti. Bu süreçte gerçek ülkücüleri tanıdıklarını vurgulayan Depboylu, şunları kaydetti:"Onlar birlikte yürümekten onur duyduk, gurur duyduk. Biz her zaman liderimizin izinde, 'Sözü sözümüz, duruşu duruşumuzdur.' dedik. Varını yoğunu, ülkesi, devleti milleti için adamış bilge bir liderle olduğumuz için gururluyuz. Bu süreçte vatana millete hizmet edecek kişileri de tanıdık, vatana millete hainlik yapanlarla yol yürüyenleri de tanıdık. En başta siyasi partilerin iç yüzü ortaya çıktı. İçlerinde PKK’nın sözcülerine oy isteyecek kadar, PKK’nın sözcülerinin başına özgürlük talep edecek kadar, onlara her türlü primi verecek kadar şaşırmışlığı gördük."Depboylu, hiçbir ülkücünün vatan hainlerini yoldaş tutmuş kişilerle bir arada olmayacağını aktararak, "Aziz milletimiz bunlara 24 Haziran’da gereken dersi verecek. Kurtuluş Savaşı’nda nasıl bir kahramanlık destanı yazdıysa 24 Haziran’da sandıkta da o destanı herkesin gözü önüne ikince kez serecektir." dedi. - "Cumhur ittifakı sandıktan çok güçlü çıkacaktır"Partisine yönelik kamuoyunu yanıltıcı anketlerin yapıldığını söyleyen Depboylu, "Bizi öyle anket sonuçlarıyla kamuoyunu aldatarak barajın altında göstermeye çalışan anket firmaları var ya onlar da hainlerle birlikte ceplerine paraları kimler koyuyorsa artık 24 Haziran’da gereken dersi alacak. Cumhur İttifakı sandıktan çok güçlü çıkacaktır. En çok Milliyetçi Hareket Partisi'nin şahlanışını görecekler. Cumhurbaşkanlığı seçimi de ilk turda son bulacak." diye konuştu. Konuşmanın ardından Depboylu, İl Başkanı Burak Pehlivan ve Aydın milletvekili adaylarıyla esnafı ziyaret etti.