Demircan: 'Türkiye demokrasiyi en güzel işleten bir ülke' - SAMSUN
Demircan: "Türkiye demokrasiyi en güzel işleten bir ülke" - SAMSUN - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın açıklamaları - Bakan Demircan'ın vatandaşlarla birlikte kutlamalara katılması"Türkiye demokrasiyi en güzel işleten bir ülke" - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: "Türkiye demokrasiyi en güzel işleten bir ülke. Bu konuda bütün dünya ülkelerine örnek olabilecek serilikte, doğrulukta ve güvenlik içinde başarılı bir şekilde seçimleri yürüttü ve halkımızın bilgisine sundu" - "Yeni dönem Türkiye'nin geleceğinin inşa edileceği dönem olacak" - "(Anadolu Ajansına yönelik saldırılar) Muhalefetin millet iradesi karşısında yaşadığı mağlubiyeti kendisinde araması gerekirken sebebini başka yerlerde sebep araması olarak görüyorum. Kabul edilebilir değil. Anadolu Ajansının geçmişi bugün de geleceğine kefildir"SAMSUN (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye demokrasiyi en güzel işleten bir ülke. Bu konuda bütün dünya ülkelerine örnek olabilecek, serilikte doğrulukta ve güvenlik içinde başarılı bir şekilde seçimleri yürüttü ve halkımızın bilgisine sundu." dedi. Bakan Demircan, AA muhabirine, Türkiye tarihinin en önemli seçiminin bugün yapıldığını hatırlattı.Bu seçimin önemli hususlarda mesaj verdiğini aktaran Bakan Demircan, "Bu mesajlardan bir tanesi, her ne kadar bazıları karşı görüş bildirse de Türkiye demokrasiyi en güzel işleten bir ülke. Bu konuda bütün dünya ülkelerine örnek olabilecek, serilikte doğrulukta ve güvenlik içinde başarılı bir şekilde seçimleri yürüttü ve halkımızın bilgisine sundu." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanlığına Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiğine işaret eden Bakan Demircan, "Bütün milletimiz için, İslam alemi için ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Aynı şekilde seçim sonuçları kesinleştiğinde şunu göreceğiz ki, yeni dönem Türkiye'nin geleceğinin inşa edileceği dönem olacak. Milletimiz kendi üzerine düşeni yapmış ve Cumhuriyet tarihinde sistemin dönüşümünü millet iradesine dayandırmış, millet iradesi ile zaten 1 yıl önce karar alınmıştı, şimdi bu kararın uygulaması yapıldı. Milletimiz için ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." şeklinde konuştu. - Anadolu Ajansına yönelik saldırılarAnadolu Ajansı'nı 1920 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğunu vurgulayan Bakan Demircan, "Anadolu Ajansı Cumhuriyet kurulurken kurulmuş ilk organizasyon ve kurumdur. Bu kurum cumhuriyetin kuruluşunda İstiklal Savaşı esnasında ve sonradan devletimizin bugüne kadar geldiği süreç içinde çok sağlıklı hizmetlerde bulunmuştur. Bugünde aynı şekilde hizmetlerini sürdürmektedir. Muhalefetin millet iradesi karşısında yaşadığı mağlubiyeti kendisinde araması gerekirken sebebini başka yerlerde sebep araması olarak görüyorum. Kabul edilebilir değil. Anadolu Ajansı'nın geçmişi bugünde geleceğine kefildir."