Cumhurbaşknaı Erdoğan:'Bu komşular bizi mal sahibi yaptılar. Şimdi İHA’mız var, SİHA’mız da var. Mühimmatları da burada üretiliyor. Akıllı bomba alacağız Obama ile G-20 toplantısında konuştuk, halledeceğiz dedi. Hala halledecekler, ne ol
Erdoğan'ın açıklamaları
( ANKARA - 3) Cumhurbaşknaı Erdoğan:"Bu komşular bizi mal sahibi yaptılar. Şimdi İHA’mız var, SİHA’mız da var. Mühimmatları da burada üretiliyor. Akıllı bomba alacağız Obama ile G-20 toplantısında konuştuk, halledeceğiz dedi. Hala halledecekler, ne oldu akıllı bombayı biz ürettik. Şimdi SİHA’nın ötesine geçiyoruz. İnşallah bir iki ay içerisinde test çalışmaları başlayacak. Kendi savaş uçağımızı da yapıyoruz, yapacağız"
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