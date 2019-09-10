Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Uluslararası basının ilgisiz kalması dikkat çekici'

( ANKARA -1) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi) "Uluslararası basının ilgisiz kalması dikkat çekici"-(Güvenli Bölge) "Adımlar hızlı bir şekilde atılıyor. Amacımız bütün bölgeyi terörden arındırmak" ANKARA
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
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