Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Türkiye, güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine sahiptir”

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( ANKARA /SORU-CEVAP-1)-(Suriye için güvenli bölge mutabakatı) "Açık kapı politikasıyla on binlerce insanın hayatı kurtuldu"-"Güvenli bölge bir anda önce hayata geçirilmeli"-"Ortak devriyeler güzel ancak yeterli değil"-"Askerimizin mutlaka sahada olması gerekiyor"-(Diyarbakır'da annelerin eylemi) "Onların bu onurlu duruşu tüm Türkiye'de karşılık bulmuştur" ANKARA



- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kalın, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

