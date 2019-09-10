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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Türkiye, güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine sahiptir”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Türkiye, güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine sahiptir”

Kalın'ın açıklamaları

Güvenli Bölge Toplantı Kabiliyet Kabine Toplantısı Basın Mensupları 

-detaylar

( ANKARA /SORU-CEVAP-1)-(Suriye için güvenli bölge mutabakatı) "Açık kapı politikasıyla on binlerce insanın hayatı kurtuldu"-"Güvenli bölge bir anda önce hayata geçirilmeli"-"Ortak devriyeler güzel ancak yeterli değil"-"Askerimizin mutlaka sahada olması gerekiyor"-(Diyarbakır'da annelerin eylemi) "Onların bu onurlu duruşu tüm Türkiye'de karşılık bulmuştur" ANKARA

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kalın, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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