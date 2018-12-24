Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: '(Suriye'de) Biz hem sahada hem masada olmaya devam edeceğiz' - ANKARA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Suriye'de) Biz hem sahada hem masada olmaya devam edeceğiz" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (1)Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "DEAŞ'la mücadele uluslarası koalisyonun bir üyesi olarak böyle bir şeye ne Suriye sahasında ne Irak sahasında ne Türkiye topraklarında ne de bir başka yerde müsaade etmeyeceğimizi tekrar ifade etmek isteriz."