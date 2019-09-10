Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Mutabakatın uygulanmasını bekliyoruz'

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( ANKARA /SORU-CEVAP-2) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (İdlib'de son durum) Mutabakatın uygulanmasını bekliyoruz"-(F-35 konusu) "F-35'ten çıkarıldığımıza dair bir tebligat yok"-"Türkiye'nin çıkarılmasının çok farklı maliyetleri olur"-"Trump'ın sorunun çözümü için gayretini biliyoruz"-"F-35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil" ANKARA



- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kalın, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

