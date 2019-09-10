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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz'

Kalın'ın açıklamaları

Politika Açık Kapı Toplantı Uluslararası Kabine Toplantısı 

-detaylar

( ANKARA -2) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz"-"Türkiye bugüne kadar açık kapı politikası uyguladı"-"Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değil, uluslararası bir konu"-"Güvenli bölgenin tesisi, güvenliği için çalışılmakta" ANKARA

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
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