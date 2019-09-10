( ANKARA -2) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz"-"Türkiye bugüne kadar açık kapı politikası uyguladı"-"Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değil, uluslararası bir konu"-"Güvenli bölgenin tesisi, güvenliği için çalışılmakta" ANKARA
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım