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( ANKARA -2) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz"-"Türkiye bugüne kadar açık kapı politikası uyguladı"-"Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değil, uluslararası bir konu"-"Güvenli bölgenin tesisi, güvenliği için çalışılmakta" ANKARA



- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

