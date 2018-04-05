Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Anadolu Ajansına kutlama - ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Anadolu Ajansına kutlama - ANKARA

- Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlama mesajları - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ın mesajıAnadolu Ajansı 98 yaşında - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: - "Anadolu Ajansı geçmişte olduğu gibi bugün de hem Türkiye'nin gündemini dünyaya hem de dünyanın gündemini Türkiye'ye aktarmada çok önemli bir rol oynuyor" - "Türkiye'nin dünyaya açılan dış politika perspektifi, iş adamlarımızla, STK'larımızla ilgili çalışmaları, Türk kültürünün, eğitiminin, sanatının dünyada tanınması bütün bu alanlarda Anadolu Ajansı'nın yaptığı haberler, çalışmalar çok kıymetli"ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, "Anadolu Ajansı geçmişte olduğu gibi bugün de hem Türkiye'nin gündemini dünyaya hem de dünyanın gündemini Türkiye'ye aktarmada çok önemli bir rol oynuyor." dedi.
Kalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.AA'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Kalın, "Cumhuriyetimizden daha yaşlı olan Anadolu Ajansı geçmişte olduğu gibi bugün de hem Türkiye'nin gündemini dünyaya hem de dünyanın gündemini Türkiye'ye aktarmada çok önemli bir rol oynuyor." ifadesini kullandı. - "Yüksek gazetecilik standartlarına bağlı kalmış bir ajans"Kalın, AA'nın dünyanın dört bir yanında açtığı ofisleriyle, muhabirleriyle birinci sınıf haberciliğin nasıl yapılacağının örneği olduğunu belirterek, "Dünya ajansları içerisinde rekabet edebilecek hem imkan ve kabiliyetlere hem de birikime sahip bir ajans Anadolu Ajansı. Doğru haberin nasıl aktarılması gerektiği konusunda her zaman en yüksek gazetecilik standartlarına bağlı kalmış bir ajans." diye konuştu.
AA'nın anlık iletişim çağında sadece bilgiyi aktaran değil, ona bir bağlam kazandıran, çerçeve sağlayan yayınlarıyla da dikkat çektiğini anlatan Kalın, "Bu yönüyle Türkiye'nin dünyaya açılma sürecinde çok önemli bir rol oynadı geçmişte olduğu gibi bugün de oynamaya devam ediyor. Özellikle de Türkiye'nin dünyaya açılan dış politika perspektifi, iş adamlarımızla, STK'larımızla ilgili çalışmaları, Türk kültürünün, eğitiminin, sanatının dünyada tanınması bütün bu alanlarda Anadolu Ajansının yaptığı haberler, çalışmalar çok kıymetli." değerlendirmesini yaptı. - "Dünya haberciliğinde çok özel bir yeri bulunuyor"Kalın, dünyadaki olayların Türkiye'ye doğru bir şekilde aktarılması konusunda da önemli roller üstlenen AA'nın birçok dilde yaptığı yayınlarla Türkiye'nin gündemini ve birikimini Afrika'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'dan Asya'ya, Amerika kıtasından Uzak Doğu'ya kadar tüm dünyaya aktardığını vurguladı.Anadolu Ajansı'nın tüm bu nitelikleriyle dünya haberciliğinde çok özel bir yeri bulunduğuna değinen İbrahim Kalın, "Özellikle son dönemde Türkiye'nin yaptığı Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda terörle mücadelede yine Anadolu Ajansı muhabirlerinin büyük bir özveriyle, cesaretle, profesyonellikle yürüttüğü çalışmaları da bu vesileyle ben tebrik etmek istiyorum. Anadolu Ajansı Genel Müdürü'nden bütün çalışanlarına, sahadaki muhabirlerinden, masa başı editörlerine kadar 98. yıl vesilesiyle hepsini kutluyorum. Anadolu Ajansı'nın bu güzel çalışmalarını inşallah gelecekte de devam ettirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Terörle Mücadele Perspektif Dış Politika Kabiliyet Birinci Sınıf 

İlgili Foto Galeriler
TCG Alemdar Göz DoldurduTCG Alemdar Göz Doldurdu
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
Vatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği BulunduVatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği Bulundu
İstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonuİstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonu
İstanbulda Paralel Yapı Operasyonuİstanbulda Paralel Yapı Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı