Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı - ANKARA

- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından detaylar - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlardan detaylarCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 17.10'da başladı.
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