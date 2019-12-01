Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Yerelden kalkınma olmazsa ulusal anlamda kalkınmayı başaramayız” Haberi

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

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( YOZGAT ) YOZGAT



- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Çekerek barajı etrafında oluşturulan Trüf Ormanı ve Trüf Mantarı Tanıtım programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Yerelden kalkınmanın nasıl olabileceğini üretimle tekrar nasıl yerelin ayağa kaldırılabileceğini fiilen görmek ve göstermek için buradayız” dedi.

Yozgat’ın Çekerek İlçesine bir dizi programa katılmak üzere gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Çekerek barajı etrafından oluşturulan Trüf Ormanı ve Trüf Mantarı Tanıtım programına katıldı.

Oktay burada Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den proje hakkında bilgi aldı. Barajların bulundukları bölgede yerel kalkınmanın da dinamikleri olması gerektiğini vurgulayan Oktay barajların etrafında sadece sulama değil, onun ötesinde gelir getirici kaynaklara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.



Oktay konuşmalarını şu sözlerle sürdürdü: "Bugün yapacağımız trüf mantarı dediğimiz sadece bunun bir örneği. 100 avro ile 300 avro arasında kilogramını satıyoruz. 100 dönümlük bir araziye dikim yapıyoruz ama asıl şey şu, kendi haline gelene kadar genel müdürlüğümüz bunun bakımını üstleniyor, verim almaya başladığımızda da bölge halkına kura usulü ücretsiz dağıtılacak. Amacımız bunun ücretsiz dağıtılması değil, bunun olabilirliğini göstermek." “Bal ormanları kurulacak” Trüf mantarının yanında bal ormanlarının da kurulduğunu kaydeden Oktay, "Mevsim başladıktan sonra bitene kadar farklı zamanlarda sürekli çiçek açabilecek, bal üretimini sağlayacak ağaçların dikimi sağlanıyor. Orada da amaç tonlarca balın üretilip buradan dışarıya bir marka haline dönüştürülüp buranın bir bal üretim merkezine de dönüştürülmesini teknik bir şekilde yapacağız." dedi.

"Yerelden kalkınmayı sağlayacağız" Bu tür projelerle yerelden kalkınmanın amaçlandığını anlatan Oktay, "Burada bir ilçede konuşuyorum ama tüm Türkiye'ye sesleniyorum, muhtarlarımız derse ki 'ben kendi köyümü de organize ederim, kendi köyümde de bunu yaparım' trüf ormanıdır veya bal ormanı, bir araziyi buna tahsis ederiz derse kamu olarak biz de katkı veririz. Bu şekilde yerel kalkınma boyutunu uyguluyoruz. Artık yerelin üretmeye başlaması, yerelden kalkınmayı sağlıyor olmamız gerekir dediğimiz şey bu. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ısrarla yerelden kalkınama olmazsa ulusal anlamda kalkınmayı başaramayız diyoruz. 2023 hedefleri dediğimiz şey, asala geri adım atmadığımız şey bu. Biz 2023 rakamlarını ya yakalayacağız, ya yakalayacağız. Onun için de eğer 500 milyar doları yakalayacaksak benim Çekerek'teki yereldeki vatandaşım, balını üretecek, markasını yapacak ve bunu satacak. Trüf mantarı yetişiyor madem bununu yapacağız, 100 Avro, 200 Avro, 300 Avro az bir rakam değil. Bunu ihracat ettiğimiz zaman bu mümkün. Bu projenin bölgesel anlamda turizme katkısını da göreceğiz. Muhteşem bir proje ilçemize hayırlı olsun." Şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer katılımcılar trüf mantarı ve lavanta fidelerini toprakla buluşturarak can suyu verdi.



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