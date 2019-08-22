Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Thi Mai ve beraberindekileri kabul etti - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Thi Mai ve beraberindekileri kabul etti - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Truong Thi MaiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - Fuat Oktay, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Truong Thi Mai ve beraberindeki heyeti kabul etti - Kabulde, Vietnam'ın Asya - Pasifik Bölgesi'nde önemli bir ortak olarak görüldüğü ve her alanda Vietnam ile iş birliğinin derinleştirilmek istendiği belirtildiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri ve Politbüro Üyesi Truong Thi Mai ve beraberindeki heyeti kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, bir saat sürdü. Kabulde, Vietnam'ın Asya - Pasifik Bölgesi'nde önemli bir ortak olarak görüldüğü ve her alanda Vietnam ile iş birliğinin derinleştirilmek istendiği belirtildi.Türkiye'nin Vietnam ile iş birliğinin geliştirilmesinin ikili ticaretin dengelenmesine ve artmasına katkıda bulunacağının ifade edildiği kabulde, Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığı takdirde iki ülke iş adamlarının kolay ticaret imkanlarından faydalanacağı vurgulandı.Savunma sanayiinin Türkiye ile Vietnam arasında önemli bir işbirliği alanı olduğu belirtilen kabulde, Vietnam'ın talebi üzerine Türkiye'den savunma sanayii yetkililerinin Vietnam'a bir ziyaret gerçekleştirmesi konusunda mutabık kalındı.Kabulde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sadece Türkiye için tehdit olmadığı, Vietnam'ın FETÖ ile iltisaklı kişi ve kurumlarla mücadele konusunda gerekli önlemleri alması gerektiği bildirildi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte Vietnam'a bir ziyaret gerçekleştirmek istediği de kaydedildi.

Savunma Sanayi Bild Gesi 

İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Erdoğandan Bahçeliye ZiyaretErdoğandan Bahçeliye Ziyaret
İmamoğlundan Anıtkabir Ziyaretiİmamoğlundan Anıtkabir Ziyareti
Sahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk EdiyorSahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı ZiyaretCumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı Ziyaret
Saadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemiSaadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı