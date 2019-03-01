Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Var gücümüzle çalışıyor şehirlerimizi imar ediyoruz' - KIRIKKALE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Var gücümüzle çalışıyor şehirlerimizi imar ediyoruz" - KIRIKKALE - AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'nın düzenlediği program - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: - "Ülkemizin her bakımdan kalkınması için var gücümüzle çalışıyor şehirlerimizi imar ediyoruz"KIRIKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale 'de halka hitap etti.
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