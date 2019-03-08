Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Urfa bugün sevgilisiyle buluşuyor'- ŞANLIURFA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Urfa bugün sevgilisiyle buluşuyor" - ŞANLIURFA - Miting alanından detay - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: - "Urfa bugün sevgilisiyle buluşuyor. Ülkesine aşık, milletine aşık, Şanlıurfa 'ya aşık cumhurbaşkanımızla buluşuyor"ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehir merkezindeki miting alanında halka hitap etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım