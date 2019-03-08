Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Urfa bugün sevgilisiyle buluşuyor'- ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Urfa bugün sevgilisiyle buluşuyor'- ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Urfa bugün sevgilisiyle buluşuyor" - ŞANLIURFA - Miting alanından detay - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: - "Urfa bugün sevgilisiyle buluşuyor. Ülkesine aşık, milletine aşık, Şanlıurfa 'ya aşık cumhurbaşkanımızla buluşuyor"ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehir merkezindeki miting alanında halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Miting Alanı 

İlgili Foto Galeriler
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’daCumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’da
Meclis'te dikkat çeken vekiller!Meclis'te dikkat çeken vekiller!
Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı