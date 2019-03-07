Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türkiye S-400 ile ilgili kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor' - ANKARA İzle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye S - 400 ile ilgili kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye S - 400 ile ilgili kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor, kendi kararını veriyor, kendi seçimini yapıyor"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Rusya'dan S - 400 alımı) Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür."
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