Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Terör örgütünün seçim arenasında, seçim kampanyasında ne işi olabilir' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terör örgütünün seçim arenasında, seçim kampanyasında ne işi olabilir" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP - İYİ Parti ittifakı) Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde 'HDP de buradadır' diyebileceğimiz, o cesareti gösterecek bir ittifak görmüyoruz karşımızda, ama ittifak bu."
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