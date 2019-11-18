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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'TechAnkara Proje Pazarı gibi etkinlikler geleceğe dair umutlarımızı daha da arttırmaktadır' - ANKARA İzle

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'TechAnkara Proje Pazarı gibi etkinlikler geleceğe dair umutlarımızı daha da arttırmaktadır' - ANKARA İzle

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tech Ankara Proje Pazarı gibi etkinlikler geleceğe dair umutlarımızı daha da arttırmaktadır" - ANKARA - "Tech Ankara Proje Pazarı 2019" - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması - Butonlara basılması - Fotoğraf çekimiANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tech Ankara Proje Pazarı 2019" etkinliğinde konuştu.
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Çekim 

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