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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sudan'da Video

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sudan'da Video

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçaktan inme detayları - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın uçaktan inişi ve tokalaşması - Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Bakri Hassan Saleh'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılaması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın otele gelişiHARTUM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, özel uçak TC - ANA ile TSİ 00.45'te Sudan'ın başkenti Hartum 'a geldi.Oktay'ı, Hartum Uluslararası Havalimanı'nda, Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Bakri Hassan Saleh, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el - Kordofani ve diğer yetkililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu da Hartum 'a geldi.

Demirli Başkent 

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