Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'Size hizmet etmek için azimle çalışıyoruz'- KIRIKKALE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Size hizmet etmek için azimle çalışıyoruz" - KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması - Toplu fotoğraf çekimi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: - "Size hizmet etmek için azimle çalışıyoruz"KIRIKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale 'de halka hitap etti.
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