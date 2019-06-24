Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile görüştü - ANKARA
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan - Jin'i karşılaması - Görüşmeden detaylarSingapur Parlamento Başkanı Tan Chuan - Jin Ankara 'da - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan - Jin ile görüştüANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan - Jin ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede, Türkiye ve Singapur'un ikili ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.
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