Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Şanlıurfa, insanlığın tarihini Göbeklitepe ile yeniden yazdırıyor'- ŞANLIURFA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Şanlıurfa , insanlığın tarihini Göbeklitepe ile yeniden yazdırıyor" - ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Detaylar - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: - " Şanlıurfa , insanlığın tarihini Göbeklitepe ile yeniden yazdırıyor"ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehir merkezindeki miting alanında halka hitap etti.
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