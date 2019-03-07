Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'S-400'ü almamız, Patriotlarla alakalı 'almıyoruz' anlamında değil' - ANKARA İzle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "S - 400'ü almamız, Patriotlarla alakalı 'almıyoruz' anlamında değil" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Oktay: "S - 400'ü almamız, Patriotlarla alakalı 'almıyoruz' anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz."Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S - 400'ün uzaktan yakından bir alakası yok."
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