Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'S-400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz' - ANKARA İzle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "S - 400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Oktay: "S - 400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz."
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