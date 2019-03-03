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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Nerede bir müslüman varsa Diyanet İşleri Başkanlığımız orada olmalıdır' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Nerede bir müslüman varsa Diyanet İşleri Başkanlığımız orada olmalıdır' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Nerede bir müslüman varsa Diyanet İşleri Başkanlığımız orada olmalıdır" - ANKARA - 3. İlçe Müftüleri Kongresi’nin açılış toplantısı - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması - İlçe müftülerinden detaylarANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kızılcahamam'da düzenlenen 3. İlçe Müftüleri Kongresi’nin açılış toplantısında konuştu.
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Toplantı Müslüman 

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