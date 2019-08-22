Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti - ANKARA
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar - Karşılama töreninden detaylarKKTC Başbakanı Tatar Ankara 'da - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştüANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.Tatar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından karşılandı.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, bir saat sürdü.
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