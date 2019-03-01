Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Kırıkkale'ye 260 milyon lira sabit yatırım yaptık'- KIRIKKALE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Kırıkkale 'ye 260 milyon lira sabit yatırım yaptık" - KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kırıkkale 'de halkla buluşmasından görüntü - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: - " Kırıkkale 'ye 260 milyon lira sabit yatırım yaptık"KIRIKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale 'de halka hitap etti.
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