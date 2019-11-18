Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Kalkınma hedeflerimize 81 ilimizle birlikte yürümemiz gerekiyor' - ANKARA İzle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kalkınma hedeflerimize 81 ilimizle birlikte yürümemiz gerekiyor" - ANKARA - "Tech Ankara Proje Pazarı 2019" - Etkinliğin düzenlendiği salon - Salondaki katılımcılar - Tanıtım videosu izlenmesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tech Ankara Proje Pazarı 2019" etkinliğinde konuştu. (1)
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