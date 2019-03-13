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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İrsen Küçük’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu - LEFKOŞA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İrsen Küçük’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu - LEFKOŞA

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - İrsen Küçük’ün ailesine taziye ziyareti - İrsen Küçük'ün eşi Gülin Küçük ve kızı Gözde Küçük'ün taziyeleri kabul etmesiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefat eden eski KKTC Başbakanı İrsen Küçük’ün ailesine taziye ziyaretinde bulunduLEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefat eden eski KKTC Başbakanı İrsen Küçük’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Eski Başbakan İrsen Küçük’ün cenaze törenine katılan Oktay, daha sonra ailenin evine geçti.Oktay, burada Küçük’ün eşi Gülin Küçük ve kızı Gözde Küçük tarafından karşılandı.Aileye başsağlığı dileyen Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziye dileklerini iletti.Taziyede, İrsen Küçük için Kur'an - ı Kerim okundu ve dua edildi.

Başsağlığı Cenaze Taziye Ziyareti 

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