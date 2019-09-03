Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - ANKARA Haberi
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi karşılaması - İkilinin sohbet etmesiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul 1 saat sürdü.Oktay, kabulde, Kouame'den dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan "İş Yapma Kolaylığı" çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
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