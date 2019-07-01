Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - ANKARA Haberi
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile tokalaşması - Görüşmeden detayCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik'i kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1,5 saat sürdü.Oktay, Orgeneral Güler ve Çelik ile Libya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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