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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano'yu kabul etmesiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano'yu kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano'yu kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 40 dakika sürdü.Kabulde, iklim değişikliği ve Paris Anlaşması'na ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Alışveriş İklim Değişikliği 

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