Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano'yu kabul etmesiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano'yu kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano'yu kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 40 dakika sürdü.Kabulde, iklim değişikliği ve Paris Anlaşması'na ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
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