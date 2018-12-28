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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu - Kabulden detaylarCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu ve beraberindeki heyeti kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu ve beraberindeki heyeti kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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