Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - ANKARA

- Kabulden detayCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Portekiz Parlamentosu Dışişleri ve Yurtdışındaki Portekiz Toplulukları Komisyonu Başkanı Sergio Sousa Pinto ve beraberindeki heyeti kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Portekiz Parlamentosu Dışişleri ve Yurtdışındaki Portekiz Toplulukları Komisyonu Başkanı Sergio Sousa Pinto ve beraberindeki heyeti kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.