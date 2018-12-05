Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Nijer Maden Bakanı Hassane Baraze Moussa'nın tokalaşması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Nijer Maden Bakanı Hassane Baraze Moussa'nın görşmesiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer Maden Bakanı Hassane Baraze Moussa'yı kabul etti - Kabulde, Nijer ile maden alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin madencilikle ilgili eğitim ve tecrübesini Nijer'e aktarması konusunda mutabık kalındıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer Maden Bakanı Hassane Baraze Moussa'yı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Türkiye ve Nijer'in her alandaki ilişkileri etraflıca değerlendirildi.Nijer ile maden alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin madencilikle ilgili eğitim ve tecrübesini Nijer'e aktarması konusunda mutabık kalınan kabulde, Nijer'deki tarım alanlarının işletilmesine yönelik iş birliği imkanlarının araştırılması hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.