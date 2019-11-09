Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakan Kurum Yozgat Valiliğini ziyaret etti - YOZGAT Haberi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakan Kurum Yozgat Valiliğini ziyaret etti - YOZGAT Haberi

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması - Valiliğe geçilmesi - Hatıra defterine yazı yazılması - Toplantı salonuna geçilmesi - Toplantı ve katılımcılarCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakan Kurum Yozgat Valiliğini ziyaret ettiYOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı ziyaret etti.Valilik binası önünde merasim mangasını selamlayan Oktay ile Bakan Kurumu, Vali Çakır ve protokol üyeleri karşıladı.Valilik makamındaki ziyaret basına kapalı gerçekleşti.Oktay ve Kurum, Yozgat Belediyesinde İl Değerlendirme, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezinde AK Parti İl Danışma Meclisi toplantılarına katılacak.

Toplantı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında KonuştuCumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında Konuştu
Hastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk GörüntüsüHastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk Görüntüsü
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Birleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi TrafiğiBirleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi Trafiği
Beştepe’de büyükşehir başkanları toplantısıBeştepe’de büyükşehir başkanları toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı