Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakan Kurum Yozgat Valiliğini ziyaret etti - YOZGAT Haberi
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması - Valiliğe geçilmesi - Hatıra defterine yazı yazılması - Toplantı salonuna geçilmesi - Toplantı ve katılımcılarCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakan Kurum Yozgat Valiliğini ziyaret ettiYOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı ziyaret etti.Valilik binası önünde merasim mangasını selamlayan Oktay ile Bakan Kurumu, Vali Çakır ve protokol üyeleri karşıladı.Valilik makamındaki ziyaret basına kapalı gerçekleşti.Oktay ve Kurum, Yozgat Belediyesinde İl Değerlendirme, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezinde AK Parti İl Danışma Meclisi toplantılarına katılacak.
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