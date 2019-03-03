Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Halktan kopuk bir din görevlisi ben düşünemiyorum' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Halktan kopuk bir din görevlisi ben düşünemiyorum" - ANKARA - 3. İlçe Müftüleri Kongresi’nin açılış toplantısı - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kızılcahamam'da düzenlenen 3. İlçe Müftüleri Kongresi’nin açılış toplantısında konuştu. (3)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bulunduğu yörenin gönül dilini konuşamayan hiçbir müftümüz, insanımızın gönlüne de giremeyecek, dolayısıyla görevini layıkıyla yerine getiremeyecektir."
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