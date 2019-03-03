Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Gençlerimize sahip çıkmazsak istikbalimizi karatmayı hedefleyenler onları tuzaklarına çekeceklerdir' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Gençlerimize sahip çıkmazsak istikbalimizi karatmayı hedefleyenler onları tuzaklarına çekeceklerdir" - ANKARA - 3. İlçe Müftüleri Kongresi’nin açılış toplantısı - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kızılcahamam'da düzenlenen 3. İlçe Müftüleri Kongresi’nin açılış toplantısında konuştu. (2)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım