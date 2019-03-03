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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Gençlerimize sahip çıkmazsak istikbalimizi karatmayı hedefleyenler onları tuzaklarına çekeceklerdir' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Gençlerimize sahip çıkmazsak istikbalimizi karatmayı hedefleyenler onları tuzaklarına çekeceklerdir' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Gençlerimize sahip çıkmazsak istikbalimizi karatmayı hedefleyenler onları tuzaklarına çekeceklerdir" - ANKARA - 3. İlçe Müftüleri Kongresi’nin açılış toplantısı - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kızılcahamam'da düzenlenen 3. İlçe Müftüleri Kongresi’nin açılış toplantısında konuştu.
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Toplantı 

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