Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Fırat'ın doğusuna operasyon) Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız' - ANKARA İzle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız."
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