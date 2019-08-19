Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı kabul etti - ANKARA
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş - Kabulden detaylarCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 45 dakika sürdü.
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