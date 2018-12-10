Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ekonomimize yönelik tehditler bertaraf edilmiştir' - TBMM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ekonomimize yönelik tehditler bertaraf edilmiştir" - TBMM - TBMM Genel Kurulu salonundan detaylar - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşmelere katılarak konuşma yaptı. (2)