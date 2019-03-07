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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(E-devlet üzerinden abonelik işlemleri) İki ay içerisinde tüm illerde tamamlayacağız' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(E-devlet üzerinden abonelik işlemleri) İki ay içerisinde tüm illerde tamamlayacağız' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(E - devlet üzerinden abonelik işlemleri) İki ay içerisinde tüm illerde tamamlayacağız" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iki ay içerisinde tüm illerde e - devlet üzerinden elektrik, doğalgaz, su aboneliği ve fesih işlemlerinin yapılabileceğini bildirdi.

Doğalgaz Bild 

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