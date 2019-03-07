Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(E-devlet üzerinden abonelik işlemleri) İki ay içerisinde tüm illerde tamamlayacağız' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(E - devlet üzerinden abonelik işlemleri) İki ay içerisinde tüm illerde tamamlayacağız" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iki ay içerisinde tüm illerde e - devlet üzerinden elektrik, doğalgaz, su aboneliği ve fesih işlemlerinin yapılabileceğini bildirdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım