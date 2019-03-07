Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(E-devlet uygulaması) Yaklaşık 7 bine yakın bir hizmetten bahsediyoruz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(E - devlet uygulaması) Yaklaşık 7 bine yakın bir hizmetten bahsediyoruz" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(E - devlet uygulaması) Yaklaşık 7 bine yakın bir hizmetten bahsediyoruz. Versiyon 1.0'ın hayata geçmesi... 'Bunu bu yıl bitireceğiz' dedik ve kısmet olursa bu yıl bitireceğiz. Yüzde 95'ini tamamlamış durumdayız."
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