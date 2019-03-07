Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan taksi durağına ziyaret - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan taksi durağına ziyaret - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ziyaretinden detaylar - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın aile ziyareti - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın taksi durağı ziyaretinden detaylarCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan taksi durağına ziyaretANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Keçiören ilçesinde Şenlikköy Taksi Durağı'nı ziyaret etti.Oktay, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, 23 Nisan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara hitap eden Oktay, çevredeki esnafı da ziyaret etti.Oktay, vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik ederek, kandil simidi dağıttı.
Ardından cami yanındaki Şenlikköy Taksi Durağı'nı ziyaret eden Oktay, telefonlara bakıp müşterilere taksi yönlendirdi, bir süre taksicilerle sohbet etti.

Taksi Durağı Kandil Yerel Seçim 

İlgili Foto Galeriler
İl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçlarıİl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçları
AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014
İyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçlarıİyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçları
Erdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde KonuştuErdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'taCumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta
Erdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu AçıkladıErdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu Açıkladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı