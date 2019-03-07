Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan taksi durağına ziyaret - ANKARA
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ziyaretinden detaylar - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın aile ziyareti - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın taksi durağı ziyaretinden detaylarCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan taksi durağına ziyaretANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Keçiören ilçesinde Şenlikköy Taksi Durağı'nı ziyaret etti.Oktay, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, 23 Nisan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara hitap eden Oktay, çevredeki esnafı da ziyaret etti.Oktay, vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik ederek, kandil simidi dağıttı. Ardından cami yanındaki Şenlikköy Taksi Durağı'nı ziyaret eden Oktay, telefonlara bakıp müşterilere taksi yönlendirdi, bir süre taksicilerle sohbet etti.
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